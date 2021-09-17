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مصر للطيران تسير 86 رحلة دولية وداخلية.. غدا

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 06:22 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
أعلنت شركة مصر للطيران، عن تسيير غدا السبت، 86 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي على متنها ما يقرب من 10 آلاف راكب، مع الالتزام  بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وجهات الرحلات

وقالت مصر للطيران في بيان صحفي اليوم الجمعة، إن الرحلات الجوية ستكون بمعدل 61 رحلة دولية إلى كل من (دبي، تورنتو، الكويت، بغداد، مدريد، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، جنيف، امستردام، إسطنبول، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، برلين، أبوظبي، موسكو، فيينا، ميونيخ، عمَان، البحرين، الخرطوم، لارناكا، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، جوهانسبرج، بيروت)، بالإضافة إلى 21 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومرسى علم، و4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 10 آلاف راكبا.
 
الإجراءات الاحترازية داخل المطارات

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

الكلمات المفتاحية

مصر للطيران رحلات تسيير

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