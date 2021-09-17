Advertisements

أسعار الدولار فى مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار اليوم  الخميس في البنوك العاملة في مصر.

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء عند مستوى 15.67 جنيها في مصرف أبو ظبي الاسلامي، في الوقت الذي قدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار عند 15.69 جنيها. 


سعر الدولار اليوم في مصر 

 
سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
15.63 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.

 
سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

 
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.

 
سعر الدولار فى بنك عودة
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك مصر
15.59 جنيه للشراء.
15.69 جنيه للبيع.

 
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

الكلمات المفتاحية

سعرالدولار الدولار اسعار العملات اسعار الدولار آلفجر

أخبار تهمك

خاص.. الغضب يسيطر على نجم الأهلي بسبب موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ ساعة و نصف

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ يوم

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

منذ حوالي 22 ساعة

ناصر الخليفي يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مدرب باريس سان جيرمان المنتظر حال إقالة بوكتينيو

منذ ربع ساعة

دونارما يرفض طلب باريس سان جيرمان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

بيراميدز يتحرك لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - الإعلان الرسمي يقترب بشأن الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ نصف ساعة

رسمياً.. الأهلي يضم عنصر جديد للجهاز الفني

منذ ساعة و 7 دقيقة

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حسين لبيب يحسم مصير كارتيرون ويؤكد اقتراب رحيل أحد نجوم الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع نجم بيراميدز

منذ ساعتين

خاص.. محمود طاهر يدرس الترشح لرئاسة الجبلاية وننفرد بقائمته

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار الدولار اليوم الجمعة 11-6-2021

أسعار الدولار اليوم الأحد 13-6-2021 في مصر

أسعار الدولار اليوم الاثنين 21-6-2021 في مصر

أسعار الدولار اليوم الجمعة 2-7-2021 في مصر

أسعار الدولار اليوم الخميس 8-7-2021 في مصر

أسعار الدولار اليوم الجمعة 9-7-2021 في مصر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع نجم بيراميدز

عاجل - الإعلان الرسمي يقترب بشأن الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

06:03 م

رسمياً.. الأهلي يضم عنصر جديد للجهاز الفني

05:28 م

بيراميدز يتحرك لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

04:28 م

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

06:00 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements