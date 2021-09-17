بهذه الطريقة.. أحمد سعد يروج لكليبه الجديد "عالدوغري"

نشر الفنان أحمد سعد صورة البوستر الرسمي لكليبه الجديد "عالدوغري " ترويجًا للكليب، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق "سعد" على الصورة قائلًا:" البوستر الرسمي ل عالدوغري انتظروها قريبًا جدا ".



والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد سعد هي أغنية "الملوك" التي شاركه في غنائها عنبة ودبل زوكش، من إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر، والكليب من إخراج حسين شعبان.