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الفجر تنشر صورة 3 أطفال بعد اختفائهم فى ظروف غامضة بالمحلة الكبرى

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 06:54 م
الأطفال
الأطفال
أيمن يحيي

تنشر بوابة الفجر الالكترونية، صور الأطفال الـ 3 اللذين أختفوا فى ظروف غامضة بالمحلة الكبرى وهم من أبناء قرية عياش التابعة لمركز المحلة في ظروف غامضة، وتواصل جهودها الأمنية لتحديد موقع اختفاء الأطفال وإعادتهم سالمين لأفراد أسرتهم.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز شرطة المحلة، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية عياش تفيد باختفاء 3 أطفال تترواح أعمارهم ما بين "7_12" سنة حال خروجهم برفقة بعض مساء أمس الخميس بقصد التنزه والخروج وعدم عودتهم لمنازلهم فجأة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة بالانتقال إلى منازل أسر الأطفال للوقوف علي غموض غيابهم واختفائهم عن أحضان أسرهم.

وكشفت التحريات الأولية أن الأطفال الثلاثه خرجوا معا عقب صلاة العشاء أمس بقصد النزهة بأسواق تجارية بالمحلة وعدم عودتهم بسبب وجود ظروف خلافات أسرية مع ذويهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بنشر صور بأوصاف الأطفال الثلاثه وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
الفجر تنشر صورة 3 أطفال بعد اختفائهم فى ظروف غامضة بالمحلة الكبرى
الفجر تنشر صورة 3 أطفال بعد اختفائهم فى ظروف غامضة بالمحلة الكبرى

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