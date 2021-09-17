عبلة كامل مطلوبة على جوجل في ذكرها مولدها الـ61

تصدرت الفنانة الكبيرة عبلة كامل اليوم الجمعة، الموافق 17 سبتمبر 2021 تريند محرك البحث الشهير جوجل، تزامنا مع الاحتفال بذكرى مولدها الـ61 حيث ولدت عام 1960.





عبلة كامل





واهتم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالاحتفاء بالنجمة عبلة كامل رغم ابتعادها عن شبكات التواصل، وعدم امتلاكها أية حسابات، إلا أن حضورها لم يغب.





عبلة كامل مطلوبة





ونالت عبلة كامل اهتمام الكثيرين رغم ابتعادها عن الساحة والظهور منذ فترة إلا أن "إفيهاتها" الخاصة بها وصورها اكتسبت شهرة كبيرة عبر مواقع التواصل المختلفة، حيث يستعين بها مصممو الفيديوهات.





نجاح عبلة كامل





نجحت الفنانة عبلة كامل في تقديم العديد من الأعمال الفنية الرائعة التي جسدت خلالها شخصيات مختلفة، ونجحت في إقناع الجمهور بكافة الأوار المسندة إليها.





أدوار عبلة كامل





قدمت عبلة كامل دور الأم الحنونة في العديد من الأعمال وعلى رأسها "لن أعيش في جلباب أبي" حيث شاركت النجم الراحل نور الشريف، وظهرت خلال العمل بدور المحبة وأدت الشخصية بإتقان.





أدوار تميزت بها عبلة كامل





وتميزت عبلة كامل في تعابير وجهها التي تجعلك تصدقها وكأنها لا تقوم بالتمثيل فتبهرك بعلامات الاستهزاء، أو السخرية، وتستطيع أن تبكيك في لحظة واحدة.





فنانون شاركتهم عبلة كامل





شاركت عبلة كامل خلال مسيرتها الفنية الطويلة عمالقة الفن المصري، ولعل أبرزهم النجم الراحل نور الشريف، وأحمد زكي "الإمبراطور"، والنجم محمود يس، وكونت "دويتو" مميزا للراحل حسن حسني.



