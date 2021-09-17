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مفاجأة.. ريال مدريد فشل في ضم نجم منتخب البرازيل

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 06:59 م
ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية برازيلية أن ريال مدريد الإسباني كان على أعتاب التعاقد مع البرازيلي ديفيد لويز نجم فلامنجو البرازيلي في الميركاتو الصيفي الماضي.

وأفادت صحيفة جلوبو البرازيلية بأن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد طلب من إدارة ناديه التعاقد مع لويز البالغ من العمر 34 عاماً من أجل تعزيز خط دفاع الملكي.

وأكدت الصحيفة البرازيلية أن المدير الفني الإيطالي اتصل شخصيًا بلويز من أجل معرفة موقفه بعد نهاية عقده مع آرسنال لكن العقبة التي حالت دون انضمامه كانت أن ريال مدريد لديه العدد الكامل للاعبين المسموح بضمهم من خارج دول الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الصحيفة البرازيلية إلى أنه بالتالي لم يجتمع أنشيلوتي مع لاعبه مرة أخرى بعد أن تواجدا معاً في تشيلسي وانضم لويز إلى فلامنجو البرازيلي.

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