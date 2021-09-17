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بالأسماء.. تعرف على قائمة صفقات الزمالك الجديدة

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 07:00 م
الزمالك
الزمالك
أمل الحلفاوي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الحصول على صفقات من العيار الثقيل، استعدادًا للمنافسة على الألقاب في الموسم الجديد، حيث يتبقى أمام الفريق بطولة كأس مصر مع بطولة الدوري التي يدافع عن لقبها ودوري أبطال إفريقيا.

صفقات الزمالك الجديدة 

وتمكن نادي الزمالك من الحصول على توقيع الثلاثي عمر كمال عبد الواحد، في صفقة انتقال حر قادمًا من نادي المصري البورسعيدي، ومحمود شبانة مدافع نادي أسوان، والدولي التونسي حمدي النقاز الذي عاد للمرة الثانية بعد رحيله في ديسمبر من عام 2019.

في الوقت الذي استعاد فيه الزمالك خدمات مصطفى فتحي الذي أعير الموسم الماضي لصفوف فريق نادي سموحة السكندري ومحمد أوناجم الذي لعب للوداد معارًا من القلعة البيضاء.

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