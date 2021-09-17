وزيرة التخطيط تؤكد أهمية رفع قدرات الشباب لتأهيلهم للدخول في سوق العمل





أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الوزارة على تنمية مهارات الشباب ورفع قدراتهم وتزويدهم بالمعلوماتوالمعارف اللازمة لتأهيلهم للدخول في سوق العمل.





وأضاف بيان لوزارة التخطيط اليوم الجمعة ان تصريحات الوزيرة جاءت بمناسبة عقد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية سلسلة منالمحاضرات التفاعلية وورش العمل حول أهم برامج ومشروعات الوزارة حاضر فيها قيادات الوزارة وذلك في إطار فعاليات الدورة الثانية منبرنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات 2021 الذي أطلقته الوزارة منتصف شهر يوليو الماضي.





ووجهت السعيد بضرورة تنظيم ورش عمل للطلاب حول ملفات ومجالات عمل الوزارة وكذلك تنظيم زيارات ميدانية للطلاب للعاصمة الإداريةالجديدة والجهات التابعة للوزارة كما حثت الطلاب على المشاركة في المبادرات الشبابية التي تطلقها الوزارة للاستفادة منها.





وخلال ورش العمل استعرض المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المشرف على الإدارة الاستراتيجيةبالوزارة والمشرف العام لجائزة مصر للتميز الحكومي أهمية التخطيط الاستراتيجي في عملية المتابعة والتقييم ودوره في وضع أهدافمحددة للخطة واضحة وقابلة للقياس.