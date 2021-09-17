"الوزراء": مصر أصبحت رقم 65 من بين 134 دولة في مؤشر الأمان

كشف المهندس وليد جادو المدير التنفيذى لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر أصبحت رقم 65 من بين 134 دولة في مؤشر الأمان، مشيرا إلى أن المؤشر يعتمد على الأمان الشخصي للمواطن والحروب والكوارث الطبيعية



وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذى يذاع على قناة "dmc" أن مصر تتقدم بخطى سريعة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تم إطلاق كم مبادرات لها مردود كبير للغاية على الأرض.



وأشار إلى أن تقرير "جهود على طريق التنمية" الصادر عن "معلومات مجلس الوزراء" جاء من 6 أجزاء، جزء منهم تحدث عن مصر وترتيبها في مؤشر المخاطر الاجتماعية، وكل مؤشر له مؤشرات فرعية لشرح سبب ترشح مصر لبلوغ المركز الذي وصلت إليه، ومن ضمن هذه المؤشرات كان دعم العمالة غير المنتظمة وتكافل وكرامة وغيرها من المبادرات الهامة التي كان لها تأثير كبير على أرض الواقع، ونحن تابعنا كل الجهات التي أصدرت مؤشرات وتقارير فيما يتعلق بتصنيف مصر".

