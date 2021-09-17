وزير الدولة الليبي: مصر الشقيقة الكبرى وتجمع الأطراف الليبيين (فيديو)



وأشار "الدبيبة"، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء المصري، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن انعقاد اللجنة يعد إضافة للعلاقات التاريخية بين البلدين، لافتا إلى أنه التقى صباح اليوم بالرئيس عبدالفتاح السيسي والذي أكد فيه عن عمق العلاقة التاريخية بين البلدين.

وأضاف عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن الرئيس السيسي أكد أن مصر لن تكون إلا مع الشعب الليبي في تحقيق استقراره وغعادة إعمار بلاده.

وأشار "الدبيبة"، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء المصري، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن انعقاد اللجنة يعد إضافة للعلاقات التاريخية بين البلدين، لافتا إلى أنه التقى صباح اليوم بالرئيس عبدالفتاح السيسي والذي أكد فيه عن عمق العلاقة التاريخية بين البلدين.

قال سلامة الغويل، وزير الدولة للشئون الاقتصادية في ليبيا، إن هناك عدة فرص للجانب المصري للعمل في ليبيا، مضيفا أن مصر تلعب دور الأخ الأكبر الذي يقوم بتجميع الأطراف الليبية.وأشار "الغويل"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء الجمعة، إلى أن مصر تمثل عنصر الخير للدولة اليبية، فضلا على أن ليبيا تعد منبر هام للمستثمرين المصريين والشركات المصرية، لافتا إلى أن حجم التعاقدات التي وقعت بين مصر وليبيا تبلغ نحو 19 مليار، متوقعا أن يبدأ العمل في خلال شهر.إقرأ أيضا..أعرب عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن سعادته لزيارة مصر، واصفا إياها بالزيارة التاريخية، حيث أنها تأتي بالتزامن مع انعقاد اللجنة العليا المصرية الليبية بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات.