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سمية الخشاب تروج لحلقتها مع "أبلة فاهيتا" في "لايف من الدوبلكس"

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 08:44 م
بوابة الفجر
مي مرسي
روجت الفنانة سمية الخشاب، لحلقتها في برنامج "لايف من الدوبلكس"، من خلال صورة شاركتها مع أبلة فاهيتا عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "الخشاب" تعليقا قائله: "استنوني انهاردا انا والأرشانة صحبتي فاهيتا في حلقة خفيفة كلها ضحك ولعب ورقص الساعه ١١:٣٠ مساءًا علي On TV".

وكانت آخر أعمال سمية الخشاب مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "موسى" مع عدد من الفنانين منهم محمد رمضان، سيد رجب، عبير صبرى، رياض الخولى، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، تارا عماد.
سمية الخشاب تروج لحلقتها مع "أبلة فاهيتا" في "لايف من الدوبلكس"
سمية الخشاب تروج لحلقتها مع "أبلة فاهيتا" في "لايف من الدوبلكس"

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