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بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 07:17 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس ليوم غد السبت، حيث تشهد البلاد استقرارًا في الأحوال الجوية علي كافة الانحاء.

تحذيرات عاجلة للمواطنين

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، حيث يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

البلاد تتأثر بمنخفض الهندي الموسمي

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهندي الموسمي مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس.

طقس غدًا السبت

وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا السبت، طقس حار رطب على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد فيما يكون معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت ليلا، طقس لطيف رطب من شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى ومعتدل علي باقي الأنحاء.

الظواهر الجوية غدًا السبت

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا السبت، حيث تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر علي الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

حالتي البحر الأبيض المتوسط والبحر الاحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون من خفيف الي معتدل وارتفاع الموج فيه من متر وربع إلى مترين الا ربع والرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون من معتدل الي مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الي مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا السبت

وعن درجات الحرارة، غدا السبت:  القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة.

الكلمات المفتاحية

حرارة الغد الطقس الارصاد

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