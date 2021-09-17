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تعادل بترول أسيوط مع الإتصالات استعدادا للقسم الثاني

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 07:18 م
بوابة الفجر
رجب عبد الستار ولؤي ماجد


تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بترول أسيوط، مع نظيره نادي المصرية للإتصالات بهدفين لكن منهما، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم، علي ملعب المركز الاوليمبي بالمعادي في إطار إستعدادات الفريقين للموسم الجديد .
أحرز أهداف الإتصالات أحمد ابو هاشم، ومحمد عبد الناصر، بينما أحرز أهداف البترول عرفه شعبان، ومحمود كمال.

وهي المباراة الودية الثالثة للفريق الأسيوطي خلال معسكره بالقاهرة، حيث خاض الفريق مواجهتين، أمام فريق نادي إتحاد الشرطة، وخسر بهدفين مقابل هدف، وتعادل في المواجهة الثانية أمام فريق نادي النصر بهدفين لكل فريق .

وفي المقابل يدخل الاتصالات معسكرا مغلقا صباح السبت بالإسكندرية استعدادا للقسم الثاني أيضا .

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