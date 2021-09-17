محكمة فدرالية تحكم بإنهاء سياسة أمريكية في إرجاع مهاجرين غير شرعيين للمكسيك





حكمت محكمة فدرالية اليوم الجمعة بإنهاء السياسة الأمريكية المتمثلة في إعادة العائلات التي تعبر الحدود المكسيكية بشكل غير قانوني بموجب قانون الصحة العامة.





وذكرت صحيفة -ووال ستريت جورنال الأمريكية- أن أمام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن 14 يومًا لاستئناف الحكم.





وذكرت الصحيفة أنه بموجب قانون الصحة (42) - الذي يسمح بالطرد الفوري للمهاجرين غير الشرعيين بسبب جائحة كورونا- مُنع أكثر من مائة ألف شخص يسافرون في عائلات من دخول الولايات المتحدة.



