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بتكلفة 20 مليون جنيه.. 7 معلومات عن المحطتين الوسيطتين لإدارة المخلفات

السبت 18/سبتمبر/2021 - 07:54 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الإنتهاء من المراحل الأخيرة للإعمال الإنشائية بالمحطات الوسيطة بكل من مركزى ديروط وابوتيج بمحافظة اسيوط لتجميع ونقل المخلفات الصلبة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز المعلومات بالمحطات الوسيطة بكل من مركزى ديروط وابوتيج:

١-تكلفة المحطات بغلت قدرها 20 مليون جنيه ممولة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة

٢-بدء التشغيل التجريبى لها لإختبار وضمان كفاءة التشغيل

٣-المحطات الوسيطة تهدف إلى خفض تكلفة نقل المخلفات الصلبة

٤- كما تهدف الي استقبال المخلفات الواردة من المراكز والقرى المجاورة ليتم نقلها مرة أخرى لمواقع التدوير والمعالجة للتخلص النهائي والآمن

٥-يجرى بالتوازى للإنتهاء من الأعمال الإنشائية لتلك المحطات خاصة المحطتين الوسيطتين بمركزى ديروط وابوتيج '

٦-تقع المحطة الوسيطة بديروط على مساحة 5000 متر مربع بطاقة تصميمية 150 طن مخلفات يوميا لتخدم مركزى داشلوط وديروط والقرى المجاورة لها

٧- تقع المحطة الوسيطة بأبو تيج على مساحة 4000 متر مربع بطاقة تصميمية 150 طن مخلفات يوميا لتخدم مركز ابو تيج بقرية الزرابى والقرى المجاروة لها.

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