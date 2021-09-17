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بريطانيا ترفع اسم مصر من القائمة الحمراء المتعلقة بكورونا

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 07:23 م
بوابة الفجر
وكالات
 قررت السلطات البريطانية، رفع اسم مصر من قائمة الدول الحمراء، الممنوعة من دخول البلاد بسبب إجراءات فيروس كورونا، اعتبارا من 4 أكتوبر المقبل.

وقال وزير النقل جرانت شابس، إنه سيتم رفع ثمانية دول من القائمة الحمراء اعتبارًا من الأربعاء المقبل والتنفيذ 4 أكتوبر المقبل، وهذا يعني أن الأشخاص العائدين من الدول الثمانية بينهم مصر لن يضطروا الآن إلى البقاء في الحجر الصحي بالفنادق، ولن تكون اختبارات "البوليميراز" مطلوبة للمسافرين المحصنين بالكامل العائدين إلى إنجلترا.

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