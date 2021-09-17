أحمد فهمي يكشف تطورات حالة شقيقه الصحية

علق الفنان أحمد فهمي، على حالة شقيقه كريم فهمي الصحية، وذلك عقب تعرضه لأزمة صحية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.



وكتب أحمد فهمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "جالي كم تليفونات وأسئلة كتير على الحالة الصحية لكريم فهمي.. عايز اشكركم من كل قلبي على محبتكم واهتمامكم وعايز اطمنكم على صحته الحمد لله هو أحسن كتير وإن شاء الله هيطمن كل الناس بنفسه في أقرب وقت.. دعواتكم".



ودعى عدد كبير من نجوم الفن للفنان كريم فهمي بالشفاء، حيث تعرض لوعكة صحية مما آثار قلق جمهوره.