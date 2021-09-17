كيف استعدت جامعة حلوان لمبادرة "طالب رقمي"؟



وقال "نجم" في اتصال هاتفي مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الجمعة إن الجامعة بدأت في الاستعداد لهذه المبادرة منذ بدء جائحة فيروس كورون.



وأضاف "نتابع الخطى من أجل تنفيذ الهدف، ومفيش حاجة اسمها كتاب ورقي في العام الدراسي القادم والتعليم لن يكون قاصرًا على مادة علمية فقط ولكن سيتم استخدام يوتيوب تعليمي ونوع من التفاعل بين الأستاذ والطالب".



وأشار إلى أن هناك إقبال كبير على كلية الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن بها تخصصات كثيرة خاصة البرمجيات وهذا يجمع بين الحاسبات والهندسة.



وأكد رئيس جامعة حلوان، إلى أن طلاب هذه الكليات من الصعب أن يجدوا بطالة بعد تخرجهم لأنه يقوم بالتدريب قبل التخرج.





كشف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، استعداد جامعته لمبادرة "طالب رقمي" والتي أطلقتها وزارة التعليم العالي قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.