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عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك
الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 07:33 م
محمد زكي
كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الموقوف بقرار من وزارة الشباب والرياضة، موعد الرد على بعض الأمور الخاصة بالقلعة البيضاء.
بيان مرتضي منصور:-
ونشر مرتضى منصور بيانًا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاء كالتالي:-
ياجماهير الزمالك العظيمة انتظروا الرد بالمستندات علي اكاذيب رئيس لجنة الخراب في لقائه مع الفتي الهارب.. يوم الاثنين القادم ان شاء الله .
وكان مرتضى منصور قد أكد من قبل أنه سوف يظهر في فيديو ليوضح جميع الأمور الخاصة بنادي الزمالك بشكل عام.