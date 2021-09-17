عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الموقوف بقرار من وزارة الشباب والرياضة، موعد الرد على بعض الأمور الخاصة بالقلعة البيضاء.





بيان مرتضي منصور:-





ونشر مرتضى منصور بيانًا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاء كالتالي:-





ياجماهير الزمالك العظيمة انتظروا الرد بالمستندات علي اكاذيب رئيس لجنة الخراب في لقائه مع الفتي الهارب.. يوم الاثنين القادم ان شاء الله .





وكان مرتضى منصور قد أكد من قبل أنه سوف يظهر في فيديو ليوضح جميع الأمور الخاصة بنادي الزمالك بشكل عام.



