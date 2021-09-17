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وحدة متنقلة لتطعيم أبناء إيبارشية طما ضد كورونا

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 07:36 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
وفرت مديرية الشؤون الصحية بسوهاج، بالتعاون مع إيبارشية طما، وحدة فرق متنقلة لتقديم الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا في دير القمص يسي ميخائيل بطما، يوم الأربعاء الماضي، حيث تم تطعيم مجموعة من الآباء الكهنة والمكرسات وأبناء الإيبارشية باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأشاد نيافة الأنبا إسحق أسقف طما بالدور الحيوي الذي تقوم به الأطقم الطبية في هذه المرحلة من تقديم اللقاحات من خلال المراكز المخصصة لاستقبال المواطنين والفرق المتنقلة، موجهًا خالص الشكر والتقدير لهم جميعًا على جهودهم المبذولة لتقديم الخدمات المختلفة في جميع المحافظات.

للتسجيل لأخذ اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:
الخط الساخن: ١٥٣٣٥

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كورونا الجرعة الأولى إيبارشية طما

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