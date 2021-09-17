أحمد شيبة يتصدر "ترند" جوجل

تصدر المطرب الشعبي أحمد شيبة اليوم الجمعة الموافق الـ17 من سبتمبر 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب ظهوره في برنامج "معكم".





أحمد شيبة





وحل أحمد شيبة ضيفاً على الإعلامية الكبيرة منى الشاذلي في برنامجها "معكم" والمذاع عبر فضائية سي بي سي، يوم أمس الخميس.





المطرب أحمد شيبة





ولاقت تصريحات الفنان الشعبي أحمد شيبة إعجابا من قبل الجمهور المحب للأعمال الغنائية التي يقدمها، والتي تحدث خلالها عن مسيرتها الفنية كاشفا بعض جوانب حياته الشخصية.





والد أحمد شيبة





وقال أحمد شيبة إن والده لم يكن راضيا عن عمله كمطرب، حيث يعد أول أفراد العائلة من لديه حس فني، وهو ما كان سببا كافيا لرفض الوالد الذي كان يكره عمله كمطرب.





بداية أحمد شيبة في الغناء





وأكد المطرب أحمد شيبة أنه بدأ الغناء فى الأفراح والمناسبات الخاصة، مشيرا إلى أنه قدم العديد من الأغاني الشهيرة لعدة مطربين على رأسهم حسن الأسمر وعدوية وجورج وسوف.





مشكلة الكلام عند أحمد شيبة





وأوضح أحمد شيبة أنه لم يكن يجيد الكلام في طفولته ما جعل عائلته تعتقد أنه أبكما، حيث أن خاله يعاني من نفس الحالة، لافتاً أنه حال غضبه لم يكن يستطيع التحدث، مضيفاً: "أكرمنى الله وأصبحت الآن مطربا".





مهن أحمد شيبة قبل الشهرة





وعن المهن التي امتهنها أحم شيبة قبل الشهرة قال إنه عمل فراناً، إلى جانب مهنة الكنفاني، حيث امتلك "صينية" اشتراها من جاره بـ180 جنيها، وعمل عليها.





أحمد شيبة ابن أصول





ونال أحمد شيبة إعجاب محبيه بعدما علموا أنه يذهب إلى منطقته القديمة ويقوم بخبز العيش مع الفران ويتناول الطعام مع أهل المنطقة لساعات ويبقى معهم.





دراسة أحمد شيبة





وحول دراسته، أكد أحمد شيبة أنه كان يدرس إلى جوار عمله، إلا أنه لم يستطع إكمال دراسته وسافر إلى ليبيا للعمل بها، وكان يعود إلى مصر كل شهر لرؤية والدته ويسافر مجدداً.



