Advertisements

تركي آل الشيخ يعلن إقامة مباراة تاريخية بين باريس سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 07:42 م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
الفجر الرياضي

 

 

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن تبنيه لصفقة من العيار الثقيل  ألا وهي إقامة مباراة تاريخية بين نادي باريس سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر السعوديان، وذلك ضمن موسم الرياض.

 

مباراة تاريخية بين باريس سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على تويتر: "عشان تتخيلون أكثر.. مباراة من العيار الثقيل تجمع نجوم الهلال والنصر في فريق واحد أمام أقوى فرق العالم نادي باريس سان جيرمان بكامل نجومه في كأس موسم الرياض.. ترقبوها في يناير القادم".

 

 

ويعتبر خروج فريق سان جيرمان، من فرنسا ودخوله للأراضي السعودية حدث أول مرة يحدث منذ انضمام ميسي، للفريق وصاحب هذه الفكرة هو  المستشار تركي آل الشيخ.



الكلمات المفتاحية

مباراة بين باريس سان جيرمان ونجوم النصر والهلال تركي آل الشيخ باريس سان جيرمان أخبار تركي ال الشيخ

أخبار تهمك

بيراميدز يتحرك لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ يوم

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

منذ نصف ساعة

أحمد فهمي يكشف تطورات حالة شقيقه الصحية

منذ 35 دقيقة

عاجل - الإعلان الرسمي يقترب بشأن الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعتين

نجم الأهلي يصر على الانتقال لبيراميدز

منذ ساعة و نصف

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ ساعة الا ربع

رسمياً.. الأهلي يضم عنصر جديد للجهاز الفني

منذ ساعتين و 35 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على قائمة صفقات الزمالك الجديدة

منذ ساعة

ناصر الخليفي يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مدرب باريس سان جيرمان المنتظر حال إقالة بوكتينيو

منذ أقل من ساعتين

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. ريال مدريد فشل في ضم نجم منتخب البرازيل

منذ ساعة

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

آل الشيخ بعد تتويج النصر بالدوري السعودي: " مبروك لمن فاز وهارد لك للفرق الأخرى"

تركي آل الشيخ: "اليوم بشجع ليفربول عشان الأخ عمرو بناجة"

تركي آل الشيخ بعد الفوز على الباسيتي: شكرا جمهور ألميريا.. والقادم أجمل

تركي آل الشيخ يحتفل بفوز الهلال على السد في حضور مورينيو (فيديو)

تركي آل الشيخ يعرض فيديو تفصيلي لموسم الرياض تحت رعايته (فيديو)

شاهد بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتفقد منطقة البوليفارد قبل الإفتتاح الرسمي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:17 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

07:33 م

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع نجم بيراميدز

04:31 م

نجم الأهلي يصر على الانتقال لبيراميدز

06:29 م

بالأسماء.. تعرف على قائمة صفقات الزمالك الجديدة

07:00 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements