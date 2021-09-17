تركي آل الشيخ يعلن إقامة مباراة تاريخية بين باريس سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن تبنيه لصفقة من العيار الثقيل ألا وهي إقامة مباراة تاريخية بين نادي باريس سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر السعوديان، وذلك ضمن موسم الرياض.

مباراة تاريخية بين باريس سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على تويتر: "عشان تتخيلون أكثر.. مباراة من العيار الثقيل تجمع نجوم الهلال والنصر في فريق واحد أمام أقوى فرق العالم نادي باريس سان جيرمان بكامل نجومه في كأس موسم الرياض.. ترقبوها في يناير القادم".

ويعتبر خروج فريق سان جيرمان، من فرنسا ودخوله للأراضي السعودية حدث أول مرة يحدث منذ انضمام ميسي، للفريق وصاحب هذه الفكرة هو المستشار تركي آل الشيخ.







