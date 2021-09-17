Advertisements

تعرف على حقيقية اعتذار لبيب عن عدم الاستمرار في الزمالك

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 07:47 م
حسين لبيب
حسين لبيب
الفجر الرياضي

 

 

كشف مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة حقيقة الأنباء التي أثيرت في الساعات الماضية، عن وجود اتصال من جانب حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ووزير الشباب والرياضة، حول مستقبل لبيب في القلعة البيضاء.

 

وأشارت بعض الأنباء في الساعات الماضية إلى طلب حسين لبيب من وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي عدم استكمال مهمته في القلعة البيضاء والاعتذار عن عدم الاستمرار في رئاسة اللجنة المعينة لإدارة النادي الأبيض.

 

وقال المصدر إن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لم يتلق أي اتصالات من جانب حسين لبيب في الفترة الأخيرة أو الحديث عن موقفه لبيب من الاستمرار في القلعة البيضاء.

 

وأضاف المصدر أن لبيب لم يتحدث مع الوزير عن مسألة رحيله من رئاسة اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك، وأن كل هذه الأنباء التي تحدث عن وجود اتصال بين الثنائي في الساعات الأخيرة عارية تماما من الصحة.

 

وشدد المصدر أن نادي الزمالك يلقى دعما كبيرا من جانب وزارة الشباب والرياضة، كباقي الأندية، كما أن الوزارة لم تتأخر عن تذليل أي عقبات واجهت اللجان المعينة التي أدارت النادي في الفترات الأخيرة.

الكلمات المفتاحية

رئيس الزمالك حسين لبيب آلفجر أخبار الزمالك

أخبار تهمك

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ حوالي 14 ساعة

بيراميدز يتحرك لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. ريال مدريد فشل في ضم نجم منتخب البرازيل

منذ ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

منذ نصف ساعة

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

أحمد فهمي يكشف تطورات حالة شقيقه الصحية

منذ 34 دقيقة

عاجل - نجم الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ حوالي 3 ساعات

رسمياً.. الأهلي يضم عنصر جديد للجهاز الفني

منذ ساعتين و 34 دقيقة

نجم الأهلي يصر على الانتقال لبيراميدز

منذ ساعة و نصف

ناصر الخليفي يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مدرب باريس سان جيرمان المنتظر حال إقالة بوكتينيو

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. تعرف على قائمة صفقات الزمالك الجديدة

منذ ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ ساعة الا ربع

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الإعلان الرسمي يقترب بشأن الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعتين

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد هزيمة الترجي.. لجنة الزمالك تدرس الاستقالة

عاجل - الكشف أسماء اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك

حازم إمام يحسم موقفه من الانضمام للجنة المؤقتة بالزمالك

حسين لبيب: الدعوة لإجراء انتخابات نادي الزمالك 1 سبتمبر

خاص لـ "الفجر".. نائب رئيس الزمالك يوجه رسالة خاصة لجماهير القلعة البيضاء

حفل تكريم للجنة الزمالك بمقر وزارة الشباب والرياضة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:17 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

07:33 م

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع نجم بيراميدز

04:31 م

نجم الأهلي يصر على الانتقال لبيراميدز

06:29 م

بالأسماء.. تعرف على قائمة صفقات الزمالك الجديدة

07:00 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements