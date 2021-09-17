تعرف على حقيقية اعتذار لبيب عن عدم الاستمرار في الزمالك

كشف مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة حقيقة الأنباء التي أثيرت في الساعات الماضية، عن وجود اتصال من جانب حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ووزير الشباب والرياضة، حول مستقبل لبيب في القلعة البيضاء.

وأشارت بعض الأنباء في الساعات الماضية إلى طلب حسين لبيب من وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي عدم استكمال مهمته في القلعة البيضاء والاعتذار عن عدم الاستمرار في رئاسة اللجنة المعينة لإدارة النادي الأبيض.

وقال المصدر إن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لم يتلق أي اتصالات من جانب حسين لبيب في الفترة الأخيرة أو الحديث عن موقفه لبيب من الاستمرار في القلعة البيضاء.

وأضاف المصدر أن لبيب لم يتحدث مع الوزير عن مسألة رحيله من رئاسة اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك، وأن كل هذه الأنباء التي تحدث عن وجود اتصال بين الثنائي في الساعات الأخيرة عارية تماما من الصحة.

وشدد المصدر أن نادي الزمالك يلقى دعما كبيرا من جانب وزارة الشباب والرياضة، كباقي الأندية، كما أن الوزارة لم تتأخر عن تذليل أي عقبات واجهت اللجان المعينة التي أدارت النادي في الفترات الأخيرة.