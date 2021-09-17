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ريال مدريد يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن صفقة مبابي

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 07:56 م
مبابي
مبابي
ريهام عبد المحسن

 

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد الإسباني مازال مصمم على التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الذي ينتهي عقده مع النادي الباريسي عقب نهاية الموسم الحالي.

وأشار برنامج التشيرنجيتو الإسباني إلى أن ريال مدريد حاول التعاقد مع مبابي في الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات في الصيف الماضي وقدم حوالي 180 مليون يورو من أجل التعاقد معه ولكن مسئولو النادي الباريسي رفضوا بيعه.

وأكد البرنامج الإسباني أن إدارة ريال مدريد اتخذت قراراً بعدم الحديث عن صفقة مبابي خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح البرنامج الإسباني أنه يمكن للملكي التفاوض مع مبابي بشكل قانوني بداية من يناير المقبل أي قبل 6 أشهر من نهاية عقده.

وألمح البرنامج الإسباني أن ريال مدريد كان قد التزم الصمت في السنوات القليلة الماضية بشأن التعاقد مع مبابي قبل أن يتحرك الملكي رسمياً للتعاقد معه في الصيف الماضي.

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