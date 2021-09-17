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الأهلي ينسحب من صفقة ظاهرة الدوري المصري

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 08:29 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو

 

أغلق مسؤولي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ملف التعاقد مع شادي حسين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، بالانتقالات الصيفية الجارية.

 

وكان المارد الأحمر يحاول التوصل لاتفاق مع ناديه بشأن التوقيع مع اللاعب بناءً على رغبة من بيتسو موسيماني المدير الفني، لتدعيم هجومه بالموسم الجديد.

 

"10 ملايين تُبعد شادي عن قميص الأهلي"

 

 

وجاء تراجع الأهلي، بسبب رغبة سيراميكا كليوباترا في حصد مبلغ 10 ملايين جنيه للتنازل عن خدماته، وهو ما يرفضه مسؤولي القلعة الحمراء.

 

وأبدى اللاعب في وقت سابق رغبة مُلحة في الانتقال إلى ملعب التتش بالجزيرة، خاصةً أن هذا حلمه في اللعب مع الفريق الذي يشجعه.

 

"تعاقدات الأهلي الصيفية"

 

وأبرم الأهلي عدة تعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، والتي جاءت كالآتي: بيرسي تاو مهاجم برايتون الإنجليزي ولويس ميكسوني مهاجم سيمبا التنزاني وكريم فؤاد لاعب نجوم المستقبل وحسام حسن مهاجم سموحة السكندري، ومصطفى البدري لاعب الإنتاج الحربي قبل أن تتم إعارته إلى فيوتشر إف سي لمدة موسمين.

 

كما عاد كل من عمار حمدي وأحمد عبدالقادر فترة إعارة إلى الاتحاد السكندري وسموحة السكندري على الترتيب، في الموسم الماضي.

الكلمات المفتاحية

لمدة موسم فترة الأنتقالات الصيفية شادي حسين الاهلي

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