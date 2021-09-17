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حمدي المرغني يوجه رسالة دعم لـ كريم فهمي

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 09:22 م
حمدي الميرغني
حمدي الميرغني
منار أشرف داود
نشر الفنان حمدي المرغني صورة للفنان كريم فهمي يدعوا له بالشفاء، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق "المرغني" على الصورة قائلًا :"الف سلامة يا كيمو ان شاء الله ترجع أحسن من الأول وربنا يطمن زوجتك وبناتك وأهلك وكل محبينك عليك في أسرع وقت ياريت كلنا ندعيله وندعي لكل مريض بالشفاء العاجل ".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال حمدي المرغني فيلم "ماما حامل" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتظهر فيه ليلى علوى بدور سيدة متزوجة من بيومى فؤاد ولديها ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام، ويشارك فى البطولة محمد ثروت نانسى صلاح وهدى المفتى وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين.
حمدي المرغني يوجه رسالة دعم لـ كريم فهمي
حمدي المرغني يوجه رسالة دعم لـ كريم فهمي

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