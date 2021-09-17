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"التنمية الحضارية": عزبة أبو قرن آخر منطقة عشوائية خطرة من الدرجة الثانية (فيديو)

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 08:27 م
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
قال إيهاب الحنفي، منسق صندوق التنمية الحضرية، إن عزبة أبو قرن هي آخر منطقة من المناطق العشوائية الخطرة من الدرجة الثانية في مصر القديمة والتي يتم نقلها حاليًا إلى مشروع معًا التي تنفذه الدولة، مؤكدًا أنه بنهاية العام الحالي سيتم إعلان مصر خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة بعد الانتهاء من 90% منها.

وأضاف "الحنفي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الجمعة أن هذه المنطقة واحدة من أخطر المناطق كونها بجوار مسجد عمرو بن العاص والكنيسة المعلقة، وهي تمثل حقبة تاريخية هامة.

وأشار إلى أنه تم إزالة 373 عقارًا وتوفير أرض بمساحة 70 فدان لإقامة 4100 وحدة مشروع متكامل خدمات به مدارس ومجمع ثقافي ودور سينما وعرض ومسجد ودورين للمناسبات، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من هذا المشروع والذي سيتم تسكينه قريبًا.

وأوضح منسق صندوق التنمية الحضرية، أنه قبل عام 2014 كان تم صرف 652 مليون جنيه على تطوير المناطق العشوائية بعد سقوط صخرة الدويقة عام 2008، ولكن منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي تم صرف 33 مليار جنيه من إجمالي 40 مليار جنيه تم رصدها لتطوير هذه المناطق.

الكلمات المفتاحية

عزبة التنمية الحضارية

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