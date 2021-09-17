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حوار- رشا حسنى: أعشق الزمالك.. أشجع صلاح ورونالدو.. وأفكر في حضور مباراة لليفربول

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 08:25 م
رشا حسني
رشا حسني
مايكل مجدي

 

 

 

هي واحدة من أصحاب الوجوه الجميلة التي ظهرت في الأغنية المصرية وانتشرت كليباتها عبر السوشيال ميديا قبل أن تختفي لفترة قصيرة.. هي المغنية صاحبة الشابة رشا حسنى.

 

 

حاورتها منصة الفجر الإلكترونية  في الجانب الرياضي من حياتها وما هي أهمية الرياضة بشكل خاص في الحفاظ صورتها أمام الكاميرا ونفس الأمر كشفت لنا عن انتمائها الكروي في مصر واوروبا :

 

 

اولا.. أهمية الرياضة في حياتك هل بتلعبي رياضة معينة بشكل دوري؟

 

الرياضة شي اساسي جدا في حياتي من ايام طفولتي، الأنشطة المدرسية الرياضية والجامعية كنت حريصة على الاشتراك فيها...

 

 

بتروحي الجيم واخر مرة روحتي امتى؟

 

حريصة جدا على الذهاب للجيم مرتين أو تلاتة أسبوعيا على الأقل بالنسبالي الحرص على الجانب البدني أمر هام في حياتي..

 لا يتوفر وصف.

 

اكلك صحي ولا مش بانتظام؟

 

إلى حد ما طعامي صحي ولكنه ليس بانتظام..

 

 

تعالى نروح للكورة بقى.. بصراحة كدة بتشجعي مين؟

 

الزمالك فريق الأول بدون نقاش

 

بتابعي ماتشات الزمالك باستمرار ؟

 

متابعة ماتشات الزمالك شي اساسي ومن الآخر انا مشجعة تالتة يمين والدوري أفضل تعويض للجيل الحالي..

 لا يتوفر وصف.

 

عندك تيشرت فريق عالمي في البيت؟

 

عندي تيشرت محمد صلاح جالي هدية وطبعا هو نجمي المفضل في أوروبا ويكفي انه واجهة مشرفة لبلدنا..

 

 

 

مين اللاعب العالمي اللي بتشجعيه في أي مكان ؟

 

بشجع كريستيانو رونالدو في أي مكان من اول مانشستر يونايتد وبعد كدة لما راح الريال وبعدين اليوفي هو بالنسبالي أفضل لاعب في العالم بس برضه بعد صلاح اكيد..

 

 لا يتوفر وصف.

لو جاتلك الفرصة تحضري ماتش في أوروبا مين اللاعب العالمي اللي ممكن تحضرليه ماتش وتلبسي التيشيرت بتاعه؟

 

رونالدو أو صلاح واي مباراة لمانشستر يونايتد أو ليفربول في انفيلد..

 

 

شايفة نجاح محمد صلاح في أوروبا ازاي؟

 

زي ما قولتك هو نمبر وان وتخطي كل حدود النجاح والقادم سيكون أفضل بكل تأكيد..

 

 

لو جت لك الفرصة تعملي عمل فني سينمائي أو درامي خاص بالكورة توافقي؟

 

لو الورق عجبني اكيد هوافق بدون تردد ومتحمسة للتجربة..

 

 

زمان كان في لاعيبة دخلوا مجال التمثيل زي إكرامي وجمال عبد الحميد.. مين اكتر لاعب شايفة انه نجح في مجال التمثيل ؟

 

 صالح سليم طبعا واجهة جميلة على الشاشة بجانب انه نجم كبير وصاحب كاريزما..

 

 

أسئلة سريعة :

 

على طريقة كرة القدم هنسالك أسئلة سريعة وجاوبي عليها في أي مجال :

 

تطلعي لمين الكارت الأحمر؟

 

اي شخص يتدخل في حياتي الشخصية..

 

تحسبي على مين ضربة جزاء؟

 

المنافس طبعا

 

تطلعي لمين إنذار؟

 

أصحاب الخروج عن الآداب العامة مع الناس..

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رياضة رشا حسني حوار رشا حسني آلفجر أخبار الفجر

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