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الاتحاد الألماني يعترض على إقامة كأس العالم كل عامين

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 08:31 م
كأس العالم
كأس العالم
وكالات
انتقد الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، خطط الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لإقامة بطولة كأس العالم كل عامين في المستقبل وعبر عن عدم سعادته بالإجراءات.

وذكر الاتحاد الألماني في بيان عقب اجتماع لقادته، أنه يقف بشكل كامل مع الاتحاد الأوروبي (يويفا)، الذي أبدى اعتراضا كبيرا بشأن هذه الفكرة.

وقال الاتحاد فى البيان:" يدعم الاتحاد الألماني موقف (يويفا) بأن قرارا بمثل هذه الأهمية لا يمكن اتخاذه بدون موافقة الاتحادات الأوروبية وكرة القدم الأوروبية".

وأضاف :" يرى الاتحاد الألماني أنه من غير المفهوم أن تكون الإدارة العليا للفيفا، على عكس مبادئ الحكم الرشيدـ اختارت تقديم المقترح لأساطير الفيفا، ونشرت أنباء الاجتماع لوسائل الإعلام بدلا من استشارة أعضاء المجلس الخاص به أولا".

وطرحت السعودية في البداية فكرة إقامة كأس العالم كل عامين، وتم إعطاء دراسة الجدوى الضوء الأخضر للتصويت عليها في الجمعية العمومية للفيفا (كونجرس) في مايو المقبل.

وقدم مدرب أرسنال السابق أرسين فينجر، مسئول تطوير كرة القدم العالمية بالفيفا، الأسبوع الماضي في حدث بالدوحة والذي ضم لاعبين سابقين، مقترح إقامة كأس العالم كل عامين بدلا من إقامته كل أربعة أعوام بداية من 2026 على أن تقام البطولات القارية في الأعوام بينهما.

وقال إن هذا يؤدي لمباريات أكثر أهمية للاعبين خارج الدوريات الأوروبية الكبرى، كما أنه سيساهم في تقليص فترات التوقف الدولي لمرة أو مرتين ولكن لفترة أطول.

وذكر فيفا أن استطلاعا للرأي بين جماهير كرة القدم أظهر أن الأغلبية تريد رؤية كأس العالم بشكل متكرر، ويأمل جياني إنفانتينو رئيس فيفا اتخاذ قرار بنهاية العام الجاري.

وتلقت خطط فيفا معارضة كبيرة من يويفا وكونميبول، وأندية وروابط الدوريات في أوروبا بالإضافة إلى روابط الجماهير.

يذكر أن أغلب اللاعبين الكبار يتواجدون في أوروبا وأمريكا الجنوبية.

وحذر الاتحاد الألماني :"من أن تغيير الدورة الحالية لكأس العالم التي تقام كل أربعة أعوام لعامين وتقليص فترات التجمعات الدولية، لن يكون ضربة كبيرة لكرة القدم في ألمانيا، أوروبا فقط ولكن أيضا عالميا".

وذكر أن البطولات السنوية للرجال ستقلل من أهمية مباريات الشباب والسيدات وستضع ضغطا ذهنيا وبدنيا على اللاعبين.

الكلمات المفتاحية

كاس العالم فيفا المانيا

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