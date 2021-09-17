إنجاز جديد للجمباز .. نهي عبد الوهاب رئيسا للجنة الفنية للاتحاد الدولي





ويعد فوز نهي عبد الوهاب إنجاز جديد لاتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين بعد سحب ترشح منافستها الروسيه من مقعد الرئاسه بعد دعم كبير من الدولة ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي ومجلس إدارة اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب امين.





وتعتبر نهى عبد الوهاب هي أول مصرية وعربية وأفريقية تدخل أروقة الاتحاد الدولي للجمباز عام 2008 خلال اجتماع فنلندا، باحتلالها عضو اللجنة الفنية للجمباز الإيقاعي.





كما تم انتخابها خلال كونجرس 2012 في المكسيك كنائب رئيس اللجنة الفنية للجمباز الإيقاعي، وتم إعادة انتخابها مرة أخرى عام 2016 بأعلى الأصوات.





وحققت عبد الوهاب خلال هذه الفترة العديد من الانجازات حيث ساعدت على نشر اللعبة في الدول الأفريقية والعربية، ودعم الدول الصغيرة للنهوض بالجمباز الإيقاعي.





كما ساهمت في تطوير الجمباز الإيقاعي المصري مع اتحاد الجمباز وصنعت طفرة كبيرة فى اللعبة عن طريق علاقتها الدولية وموقعها فى الإتحاد الدولى للجمباز. كما أنها اشرفت على الكثير من بطولات العالم و البطولات الدولية. كما ادارت لجنة التحكيم الرئيسية لأولمبباد لندن 2012 و ريو 2016 وطوكيو 2020.

اعلن الإتحاد الدولي للجمباز اليوم عن نجاح نهى عبد الوهاب فى الحصول على منصب رئيس الجنه الفنية للجمباز الايقاعى بالاتحاد الدولي وعضو المكتب التنفيذي بالتزكية قبل انتخابات الإتحاد الدولي للعبة والتي تقام شهر نوفمبر المقبل في انطاليا بتركيا.