خبير قانوني يشيد بيان مجلس التعاون الخليجي: يدعم مصر (فيديو)

أشاد الدكتور ياسر شويتة، أستاذ القانون الدولي، ببيان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال دورته (149) التي عقدت أمس الخميس، والذي أكد على أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.



وقال "شويتة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الجمعة إن مجلس التعاون لدول الخليج يضم 6 دول عربية الإمارات والبحرين والسعودية وقطر والكويت وعمان يساند مصر والسودان بشأن قضية السد الإثيوبي.



وأضاف أن هذا البيان سيحرك المياه الراكدة في الموقف الدولي تجاه التعنت الإثيوبي ويسهم في حل ملف السد بما يراعي مصالح كافة الأطراف، وفق القوانين والمعايير الدولية.

