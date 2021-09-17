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جولة حارس العقار انتهت بـ"جثة".. ماذا حدث داخل مسكن ثلاثينية ببولاق؟

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 08:34 م
جثة
جثة
إيمان عبد العاطي
كعادته صباح كل يوم، أجرى حارس عقار شاهق الارتفاع جولة سريعة على الوحدات السكنية، بمحل عمله؛ لقضاء طلبات السكان من جهة والاطمئنان على سلامتهم من أخرى لكن السيناريو اليومي تغيرت أحداثه نوعًا ما.


توجه الحارس لمسكن سيدة مطلقة وتقيم بمفردها، ليطرق باب شقتها عدة مرات، لكنها لم تستجيب ليغادر الطابق سكنها، مستكملا جولته على باقي الوحداث السكنية بالعقار.



قبل حلول المساء عاود الحارس إلى مسكن السيدة مرة أخرى، للاطمئنان عليها، لكن دون جدوى، ما دفعه إلى إبلاغ اتحاد الملاك، الذين قرروا كسر باب شقتها لمعرفة الأمر.


دلف الجيران إلى شقة الثلاثينية بحثًا عنها ليكتشفوا المفاجأة الكبرى، حيث عثروا على جثتها، وبجوارها عقاقير طبية خاصة بالاكتئاب، فابلغوا الشرطة التي حضرت في غضون دقائق.


بلاغ بالحادث

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الغرب بالعثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها ترتدي ملابسها كاملة.

انتقال قوة أمنية إلى محل البلاغ

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة انتقال قوة أمنية إلى محل البلاغ بقيادة المقدم عمرو البطران وكيل الفرقة تنسيقا مع مباحث بولاق الدكرور.


تحريات المقدم محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور، توصلت إلى أن ربة منزل تبلغ من العمر 31 سنة، مطلقة وليس لديها أبناء، تقيم بمفردها بالشقة، وكانت تعاني من حالة اكتئاب، وأزمة نفسية، ويوم الواقعة أقدمت على التخلص من حياتها بتناول شريطين من الأقراص المنومة.


تحريات المباحث التي أجريت بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أكدت على عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة حسب تقرير مفتش الصحة.


جرى إيداع الجثة المشرحة، وتحرير محضر بالواقعة أحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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