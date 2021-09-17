الصحة: زايد التخصصي تطلق المؤتمر السنوي الاول لأمراض القلب



أطلقت مستشفي زايد التخصصي، برعاية امانة المراكز الطبية المتخصصة، اليوم الخميس ولمدة يومين، المؤتمر السنوي الاول لأمراض القلب، باحد فنادق القاهرة، لمناقشة أمراض القلب وطرق العلاج المتطورة والحديثة.



يشارك بالمؤتمر اكثر من ٢٥٠ طبيب من اطباء القلب من مختلف المستشفيات وحضر المؤتمر عن طريق الفديو كونفرانس اكثر من ٤٥٠ طبيب.



قال الدكتور أحمد هجرس، مدير عام مستشفي زايد التخصصي، يناقش المشاركون كل ما هو جديد في أمراض القلب وعلاقة أمراض القلب وتخثر الدم بفيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية والعلاج، موضحا أنه تم عمل جلسات توعية بطرق الحماية من مرض كورونا وتوعية عن ما بعد التعافي من المرض واهميه أخذ اللقاح.



أضاف هجرس خلال المؤتمر الصحفي المنعقد باحد فنادق القاهرة، ان برنامج المؤتمر يناقش كل ما هو جديد عن أمراض القلب وضغط الدم لدي السيدات الحوامل، وكذلك الطرق الحديثة والأدوية المستحدثة في علاج أمراض القلب بهدف رفع كفاءة المستشفي وأطباء وزارة الصحة، في علاج أمراض القلب والارتقاء بمستوي الخدمة الطبية المقدمة في امانة المراكز الطبية، ونشر الوعي الطبي.



وقال مدير عام المستشفي، ان المؤتمر ياتي في اطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لمتابعة كل ما هو جديد في البحث العلمي واحدث توصيات الطب لمرضي القلب، موضحا انها لاتدخر جهدا في تذليل كافة العقبات لمستشفيات وزارة الصحة.



قالت الدكتورة مها ابراهيم رئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة، ان المؤتمر يعمل علي أهمية تبادل الخبرات العملية والتعليمية، وتلبية الاحتياجات الإقليمية بما يساعد فى تطوير المنظومة الصحية والخدمات الطبية المقدمة لمرضى القلب وتشجيع شباب الأطباء على البحث العلمي.



يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتورة مها ابراهيم رئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك بتنسيق الدكتور احمد طمارة يشارك في المؤتمر كبار أساتذة أمراض القلب في مختلف الجامعات المصرية وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والتامين الصحي والطب العلاجي.



من جانبه قال الدكتور احمد طمارة، ان ما يميز هذا المؤتمر هو الحضور الفعلي للاطباء مع الحرص علي التباعد الاجتماعي والحضور عن طريق الفيديو كونفرانس، موضحا أن المؤتمر ينقسم الي القسم العلمي في المحاضرات مستندة البراهين وورش العمل لتدريب الاطباء الشباب علي قسطرة القلب عن طريق جهاز المحاكاة القسطرة القلبية الاول من نوعه.