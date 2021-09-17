الكهرباء: الوصول إلى 8800 ميجاوات خلال عام 2022 (فيديو)

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إنه من المتوقع الوصول لحجم إنتاج 8800 ميجاوات في 2022، مؤكدًا أن هذا يعد إنجازًا كبيرًا للدولة المصرية.



وأضاف "حمزة" في اتصال هاتفي لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى المذاع على قناة الحدث اليوم مساء اليوم الجمعة أن والدولة تسير بخطوات سريعة لتنفيذ خطة إستراتيجية موضوعة لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة.



وأشار إلى أنه خلال عام 2021 الحالي سيتم الوصول إلى إنتاج 6600 ميجاوات من الطاقة المتجددة، وهو يمثل 20% من الحمل الأقصى.



وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعته للجزء الخاص بالطاقات المتجددة، والتوسع فيها وتشجيع المستثمرين، للوصول للنسبة الكبيرة في إنتاج الطاقة.



