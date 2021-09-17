قبل إصابته بالجلطة بأيام.. كريم فهمي يتعرض لقطع بأربطة القدم







تعرض النجم كريم فهمي، لأزمة صحية مفاجأة خلال الساعات القليلة الماضية، نقل على إثرها لإحدى المستشفيات الخاصة، وتبين من خلال الفحوصات الطبية إصابته بجلطتين على الرئة أدت إلى تدهور حاد في حالته الصحية.





ويمكث النجم كريم فهمي، حاليًا داخل غرفة العناية المركزة بحضور عدد مكثف من الأطباء لإذابة الجلطة التي انتشرت على الرئة وتسببت بوقف عدد من أعضاء الجسد عن الحركة.





وأعلن الناقد الفني هاني عزب، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" عن إصابة كريم فهمي بتمزق حاد في الأربطة بقدمه قبل إصابته بالجلطة بأيام معدودة، ومازال يعاني من تمزق بقدمه حتى الآن.



ومن جانبه تصدر كريم فهمي تريند محرك البحث جوجل، وزعم عدد كبير من الجمهور بأن "عين حسود" تطارد النجم حيث أنه في خلال أيام بسيطة أصيب بقطع في أربطة القدم وجلطة على الرئة.



يذكر أن أخر أعمال كريم فهمي فيلم "ديدو" ومن المقرر إنتاج جزء ثاني من الفيلم خلال الفترة المقبلة، ومن بطولة النجم بيومي فؤاد وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وهدى المفتي ومن إخراج عمرو صلاح.