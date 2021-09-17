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محافظ بورسعيد: المحافظة لا تعاني من أزمة إسكان ولكن توزيع

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 08:42 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
هدى عبدالرازق
قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه عند استلم المحافظة كانت ميزانية المحافظة 165 مليون جنيه، وحاليا أصبحت 215 مليون جنيه.

وأشار "الغضبان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، إلى أنهم لم يتركوا حق الدولة، وقاموا بجمع مستحقات إيجارية متأخرة، موضحا أن المحافظة لا يوجد بها أزمة إسكان ولكن كانت تعاني من أزمة توزيع.

ولفت اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أنه تم 17 ألف وحدة سكنية في 2011، وفي 2013 تم عمل مسابقة إسكان اجتماعي تقدم لها 36 ألف شخص، كما قاموا بعمل مسابقة إسكان تعاوني تقدم لها 14 ألف، معلقا: "في عهد الرئيس السيسي الدولة بدأت تبني والناس تسكن".

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محافظ بورسعيد عادل الغضبان آلفجر

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