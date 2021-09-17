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تعليق ناري لـ وزير المالية على تأثير الديون على الأبناء

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 08:49 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
علق الدكتور محمد معيط وزير المالية على ما يثار أن الأبناء والأحفاد هم من سيدفعوا الديون حيث قال: "أنتم دفعتم الكهربا اللي كانت بتنقطع عندكم 12 ساعة.. وإحنا حلنها.. دفعتوا تمن تقفوا طوابير على أنبوبة البوتجاز.. إحنا النهاردة بنوصل الغاز عشان نريحكم.. دفعتوا تمن تقفه بالساعات في إشارات المرور لأن الطرق بايظة.. دلوقتي إحنا بنصلح الطرق وبنعمل محاور.. كنت مخنوقين في المدن المكدسة.. دلوقتي بنبني مدن".

وأضاف معيط خلال حواره مع برنامج "مشروعات مصر"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنه لولا ما تقوم به الدولة من استثمارات سيكون لدينا مشكلات في المياه والصرف الصحي والطرق، ولا تستطيع الدولة تنفيذ مشروع التأمين الصحي أو إصلاح التعليم أو تحلية المياه أو القيام بمشروعات زراعية وصناعية أو تستطيع خلق فرص عمل، معلقا: "إحنا عندنا مشروعات في كل تجاه".



وحول مدى قدرة الدولة على الاستغناء عن قروض البنك الدولي قال إنه لا أحد يستطيع الاستغناء عن قروض البنك الدولي ولكن حال عدم احتياجنا لها لن نأخذها"، معلقا: "عيشوا على قدكوا.. بس متشتكيش مفيش مياه ولا صرف".

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