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حالة الطقس المتوقعة غدا السبت 18/9/2021 في جمهورية مصر العربية

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 08:50 م
حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، الموافق الـ17 من سبتمبر 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت، في جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس غدا 

وتوقعت الهيئة، أن يكون الطقس غدا حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، حار رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة 

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن حالة الطقس غدا خلال فترات الليل يسوها طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على باقى الأنحاء.

حالة الطقس غدا وحركة الرياح

وتتوقع الهيئة أن تشهد حالة الطقس غدا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء و شمال الصعيد على فترات متقطعة، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة التوقعة غدا

القاهرة   33   23 

الإسكندرية 31   23  

مطروح  29   22  

سوهاج  34   24  

قنا      35   24  

أسوان   36   25

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