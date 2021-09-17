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تعليق مثير من فييرا على مواجهة ليفربول وكريستال بالاس المرتقبة

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 08:58 م
فييرا
فييرا
وكالات

 

قال مدرب كريستال بالاس باتريك فييرا، إن فريقه لا يخشى مواجهة ليفربول في ملعب أنفيلد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غداً السبت، ولن يتبع نهجاً دفاعياً في اللقاء.

ويعرف بالاس، الذي حقق أول انتصار له هذا الموسم أمام توتنهام هوتسبير في الجولة الماضية، مدى قوة ليفربول الهجومية بعد أن تجرع الفريق اللندني هزيمة مذلة 0-7 أمام فريق المدرب يورغن كلوب الموسم الماضي.


تصريحات فييرا اليوم


وقال فييرا للصحافيين اليوم الجمعة: "الذهاب إلى أنفيلد يكون تحدياً كبيراً دائماً، لكننا لا نخشى شيئاً، نشعر بالحماس والإثارة لمواجهة واحد من أفضل الفرق في أوروبا".

وتابع: "نتطلع بشدة لخوض هذه المباراة لأننا نرغب في قياس قدراتنا أمام أفضل المنافسين، نتحدث عن واحد من أفضل الفرق في أوروبا وليس فقط في الدوري الممتاز".

ويتساوى ليفربول بعشر نقاط مع مانشستر يونايتد المتصدر بينما يحتل بالاس المركز 11 بخمس نقاط.

الكلمات المفتاحية

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