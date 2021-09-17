تعرف على تطورات مفاوضات الزمالك لحسم كبرى صفقاته









اقترب مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب من حسم أهم صفقات الفارس الأبيض في الميركاتو الصيفي الجاري.





تطورات صفقة عبد الله السعيد في الزمالك





كشف مصدر بنادي الزمالك آخر تطورات ملف صفقات الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الميركاتو الصيفي الجاري و تحديدا صفقة عبد الله السعيد.





وأوضح المصدر أن مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك يسعوا لتلبية كافة رغبات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الميركاتو الصيفي الجاري.





وتابع المصدر أن عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز أبدى ترحيبه بالتواجد في نادي الزمالك بالموسم الجديد.





وأشار المصدر إلى أن عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز وافق على العرض المالي المقدم له من قبل مسؤولي القلعة البيضاء بالموسم.



