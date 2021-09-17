"التنمية الحضارية" تكشف آخر الاستعدادات لتطوير الفسطاط (فيديو)

كشف إيهاب الحنفي، منسق صندوق التنمية الحضرية، آخر الاستعدادات لتطوير حدائق الفسطاط كأكبر مشروع ثقافي ترفيهي سياحي.



وقال "الحنفي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الجمعة أنه سيتم تطوير حدائق الفسطاط كأكبر مشروع ثقافي ترفيهي سياحي والتي ستكون أكبر حديقة على مستوى العالم بمساحة 500 فدان.



وأشار منسق صندوق التنمية الحضرية، إلى أنه سيتم تنفيذ هذا المشروع على مراحل وستكون فخر للدولة المصرية وستوفر فرص عمل وسيكون بمثابة متنفس للقاهرة القديمة من خلال الربط مع متحف الحضارة ومسجد عمرو بن العاص بعد توفيره.







