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انتحار فتاة بكفر الشيخ بسبب تعدي والدتها عليها

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 09:05 م
أرشيفية
أرشيفية
عمرو الشامي
أقدمت فتاة مقيمة بإحدى قرى مركز دسوق محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، على الانتحار بتناولها حبوب حفظ الغلال السامة، بسبب وجود خلافات أسرية.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دسوق، يفيد بمصرع فتاة، مقيمة بقرية دمنكة النابعة لدائرة المركز، داخل مستشقي دسوق العام، عقب تناولها حبة حفظ الغلال السامة، وجرى نقلها إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياتها، وتوفيت نتيجة تدهور حالتها الصحية.

انتقل الرائد أحمد أبو عريضة، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، ومعاونيه، بإشراف العميد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، إلي مكان البلاغ، وتبين أن سبب الوفاة تناولها حبة الغلة القاتلة، وبسؤال والدها أكد تناولها حبة الغلة لاعتراضها على تعدي والدتها عليها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة برقم8277 لسنة 2021 إداري مركز دسوق، وأمر محمد عبد الظاهر، وكيل النيابة العامة بدسوق، تحت إشراف المستشار أشرف ربيع، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ، بانتداب الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب تشريحها بمعرفة أهلها.

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كفر الشيخ فتاة انتحار

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