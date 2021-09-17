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حسام موافي يوجه نصيحة لمن حرم الإنجاب (فيديو)

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 09:11 م
حسام موافي
حسام موافي
داليا الحسين

وجه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، رسالة إلى كل سيدة حرمت من الإنجاب قائلا: «العيال هدية مش رزق».

وأضاف خلال تقديم برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن نسبة العقم تصل 20% وهو رقم مرتفع للغاية، متابعا أنه رغم سهولة عملية الإخصاب المجهري ولكن من الممكن أن لا تنجح تلك العملية.

وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى عندما تحدث عن المال قال يرزق من يشاء، وعندما تحدث عن الأطفال قال يهب لمن يشاء، وبذلك فالأطفال هدية من الله سبحانه وتعالى وليسوا رزق.

وحكى الدكتور حسام موافي عن مقابلته لمريض استمر 17 عاما يحاول العلاج من أجل الإنجاب وسافر إلى سويسرا وأمريكا والسعودية للعلاج وأنجبت زوجته في النهاية طفل لكنه "متخلف عقليا" وعمره الآن 16 عاما ولا يمكن السيطرة على أفعاله كونه غير مدرك لما يقوم به حتى قال والده "يارتني ما خلفته".

وكشف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني عن وجود أخطاء داخل مراكز الإنجاب، فيجب أن يطلق عليها علاج العقر وليس علاج العقم لأن مسمى علاج العقم تحدي لله سبحانه وتعالى "وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا".

واستطرد الدكتور حسام موافي أن الإخصاب المجهري ليس حرام لكنه علاج ضمن عوامل الأخذ بالأسباب مع التمسك بتجربة الإخصاب المجهري أكثر من مرة.

الكلمات المفتاحية

حسام موافي الانجاب

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