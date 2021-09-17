بهذه الطريقة.. إنجي علي تدعم كريم فهمي في أزمته الصحية

نشرت الإعلامية إنجي علي صورة تجمعها مع الفنان كريم فهمي موجهة له رسالة دعم، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت "إنجي" على الصورة قائله :"الف حمدالله على سلامتك ياراجل يا محترم ان شاء الله تعدي على خير هو الشافي المعافي".



وفي سياق آخر، تشارك إنجي علي في في مسلسل "60دقيقة" بطولة ياسمين رئيس، شيرين رضا، سوسن بدر وثراء جبيل.