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أحمد كريمة بعد انتحار "فتاة المول": "الأب أصبح ممولًا والأم خادمة" (فيديو)

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 09:12 م
انتحار فتاة
انتحار فتاة
شيماء حسن
استنكر الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، واقعة انتحار فتاة المول والتي انتشرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن ظاهرة الانتحار تكشف ضعف الإيمان عند صاحبها.

وقال "كريمة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم مساء اليوم الجمعة إن دور الأسرة في توعية أبنائهم تراجع بشكل كبير.

وأكد على ضرورة أن تقوم الأسرة بحث أبنائها على إقامة الصلاة من أجل التقرب إلى الله عز وجل، كما يجب على الإنسان أن يستسلم لقضاء الله وقدره.

وتابع كريمة "الأب أصبح ممول مالي والأم أصبحت خادمة والأبناء ضاعوا ما بين هذا وذاك، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام المختلفة عليها دور كبير في توعية المواطنين.

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