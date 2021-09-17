والد نجم الزمالك يفجرها ويكشف تفاصيل توقيع نجله لفريق برتغالي

كشف أشرف العجمي والد حسام أشرف لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك عن كواليس توقيعه لأحد الأكاديميات في الكاميرون.

رسالة والد حسام أشرف





وكتب والد حسام أشرف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الحقيقة الكاملة اللى لازم جمهور الزمالك العظيم يعرفها ان حسام قبل ما يوقع لنادى الزمالك أخبر الاستاذ أمير مرتضى انه وقع لنادى فى البرتغال وان أمير قاله بالحرف تعال وقع للزمالك ومالكش دعوة باى حاجة وفعلا حسام عشان حبه لنادى الزمالك فضل الزمالك على النادى البرتغالى وللأسف نتيجة هذا الحب ان حسام بيتهاجم دلوقتي وبيتقال عليه كلام بالكذب انه وقع للزمالك ولم يخبرهم انه وقع للنادى البرتغالى.

واضاف : ياريت اكون بينت الحقيقة وان حسام كان معرف نادى الزمالك كل شىء عن توقيعه فى البرتغال وشكرا لكم جميعا.

وقد كشف حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن توقيع عقوبة إيقاف النادي من القيد لفترتين بسبب توقيع حسام أشرف لاكاديمية في الكاميرون ثم التوقيع لنادي الزمالك.