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هل توضع حركة طالبان على قوائم الإرهاب الأمريكية؟

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 09:33 م
أرشيفية
أرشيفية
كتب: علي فوزي
بعد سقوط كابول في يد طالبان وتشكيل طالبان الحكومة الأفغانية الجديدة خرجت أصوات داخل مجلس الشيوخ الأمريكي تطالب بوضع حركة طالبان على قوائم الإرهاب.

ولكن يرى الخبراء أن هذا الأمر صعب أن يحدث في المرحلة الحالية بسبب الأوضاع التي تعيش فيها أفغانستان وأيضا سيطرة الحركة على البلاد واتفاق أمريكا مع طالبان.

ولذلك تحاول "الفجر" رصد الحالات التي يمكن فيها وضع طالبان على قوائم الإرهاب.

أمريكا لم تتعجل مع طالبان
قال الكاتب الصحفي محمد العالم مختص بالشأن الأمريكي، إن استمرار وضع قادة طالبان على قوائم الإرهاب من عدمه مرهون بتحركات ومواقف الحركة الفترة القادمة خلال حكمها لأفغانستان، وهو ما عبرت عنه الولايات المتحدة الأمريكية في تصريحات واضحة بان أمريكا لن تتعجل في اتخاذ إجراءات أو الاعتراف بها والتعامل معها.

و أضاف الكاتب الصحفي محمد العالم في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن رفع قيادات طالبان من قوائم الإرهاب بناء على ما تقدمه الحركة خلال الفترات القادمة كان أحد أهم بنود اتفاقية الدوحة الموقّع عليها بين حركة طالبان والولايات المتحدة، والتي صدّق عليها مجلس الأمن ودول الجوار والتي نصت على عدم استخدام الأراضي الأفغانية لشن حروب ضد المصالح الأمريكية، ومواجهة التنظيمات المسلحة في أفغانستان.

واستكمل المتخصص في الشؤون الأمريكية، أن الاعتراف بطالبان مرهون بسيطرتها على الأراضي الأفغانية والوضع الأمني والسياسي بها، وعدم ضمها لقوائم الإرهاب مرهون بتحركاتها تجاه المجتمع المدني والإقليمي والدولي خلال الفترات القادمة.

التصنيف السياسي
أكد الدكتور أحمد زغلول الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، أن التصنيف الذي يأتي بوضع أي كيان على قوائم الإرهاب  يأتي ضمن التصنيف السياسي الذي يأتي من الخارجية ثم الخزانة حتى القوائم، ولكن بنسبة لطالبان لا تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بوضعها على قوائم الإرهاب.

وأضاف الدكتور أحمد زغلول في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن طالبان قدمت تعهدات إلي الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب، وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت تريد وضع طالبان علي قوائم الإرهاب لفعلت ذلك من فترة ماضية ولكن هي لا تريد ذلك.

أمريكا لم تقوم بوضع طالبان على قوائم الإرهاب

وأشار الباحث علي رجب، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، أن طالبان جاءت إلي الحكم بافغانستان بعد الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن عندما تذهب واشنطن تحت إدارة بادين لم تقوم بوضع الحركة كجماعة إرهابية أمر صعب.

وأضاف الباحث علي رجب في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن واشنطن التي رفعت الحوثي من قوائم الارهاب، لن تضع طالبان على هذه القوائم كما لم يتم وضع الإخوان حتى الآن على القوائم الإرهابية الأمريكية، ولكن من السيناريو الأبرز هو تنصيف تيارات أو جماعات أو قيادات مرتبطة بالحركة على قوائم الإرهاب مثل شبكة حقاني التي تم وضعها على قوائم الإرهاب الأمريكية.

واختتم الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستخدم سلاح العقوبات حاضر في حالة عدم تنفيذ طالبان الاتفاق المبروم مع واشنطن بشقيه المعلن والسري، عملية تصنيف الحركة أو مطالب تصنيفها من قبل الجمهوريين قد يكون ضمن اللعبة الانتخابية في ظل تراجع شعبية بادين والحزب الديمقراطي بعد الانسحاب من أفغانستان.

فرض عقوبات على طالبان

وصرح الدكتور مصطفى عامر، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، أنه من الصعب وضع طالبان علي قوائم الإرهاب وذلك بسبب الاتفاقات التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية مع طالبان.

و أضاف الدكتور مصطفى عامر في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن الحالة الوحيدة التي تتوجه فيها الولايات المتحدة الأمريكية لفرض عقوبات على طالبان ووضعها على قوائم هي توجه طالبان إلى الجانب الروسي والصيني وأيضا التعاون من جديد مع تنظيم القاعدة.

الكلمات المفتاحية

طالبان القاعده آلفجر

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