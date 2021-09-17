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جامعة النهضة تقدم منحة لـ رحاب محمود لدراسة العلاج الطبيعي

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 09:36 م
الطالبة رحاب محمود
الطالبة رحاب محمود
داليا الحسين
قدم الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، منحة مجانية بالإقامة للطالبة رحاب محمود، محاربة السرطان للدراسة في كلية العلاج الطبيعي.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة "DMC"، اليوم الجمعة، موجها حديثه لرحاب قائلًا: "أهلًا بيكي يا رحاب تشرفي وتنوري".

وأشار إلى أن مصر عقب 2014 أصبحت دولة شابة وقوية، معقبا: "بنقول للولاد أحلموا.. وإحنا نحقق أحلامكم وفي ظهركم لتوصلوا إلى بر الأمان.. ولا تقلقوا".

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منحة جامعة النهضة

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