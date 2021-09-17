إبراهيم عيسى: شركات إخوانية وراء ترويج الشائعات عن حقوق الإنسان بمصر

قال الإعلامي ابراهيم عيسى، إن إشارات الإدارة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة إيجابية، فيما يخص المواقف المصرية، وبعض الصحف الأمريكية لا تلتفت إلا للإسلاميين، ولا ترى إي انجازات على أرض الواقع في مصر بسببهم.



وأضاف خلال تقديمه برنامج حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن هناك شركات إخوانية تدفع ملايين الدولارات لمجموعات الضغط في الإدارة الأمريكية من أجل الترويج لأكاذيبهم ورواياتهم بشأن ملف حقوق الانسان في مصر وممارسة الحقوق السياسية لجماعة الاخوان، قائلًا: إن المحصلة النهائية أن الصوت الأمريكي المتحامل على ملف حقوق الإنسان في مصر مدفوع بضغوطات مالية وسياسية من الصوت الاسلامي والإخواني.. تنظيم الإخوان ينخر في مصر من 1928.



وأوضح أن اسرائيل تنظر إلى ملف حقوق الإنسان في مصر على أنها نقطة ضعف مصرية أمام العالم الغربي، مؤكدًا أن من مصلحة اسرائيل أن يظل هذا الملف ضاغطا على العلاقات الأمريكية المصرية، لافتًا إلى أن هناك إرادة مصرية للتغيير فيما يخص ملف حقوق الانسان.

