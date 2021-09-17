Advertisements

إبراهيم عيسى: شركات إخوانية وراء ترويج الشائعات عن حقوق الإنسان بمصر

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 09:37 م
إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى
داليا الحسين
قال الإعلامي ابراهيم عيسى، إن إشارات الإدارة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة إيجابية، فيما يخص المواقف المصرية، وبعض الصحف الأمريكية لا تلتفت إلا للإسلاميين، ولا ترى إي انجازات على أرض الواقع في مصر بسببهم.

وأضاف خلال تقديمه برنامج حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن هناك شركات إخوانية تدفع ملايين الدولارات لمجموعات الضغط في الإدارة الأمريكية من أجل الترويج لأكاذيبهم ورواياتهم بشأن ملف حقوق الانسان في مصر وممارسة الحقوق السياسية لجماعة الاخوان، قائلًا: إن المحصلة النهائية أن الصوت الأمريكي المتحامل على ملف حقوق الإنسان في مصر مدفوع بضغوطات مالية وسياسية من الصوت الاسلامي والإخواني.. تنظيم الإخوان ينخر في مصر من 1928.

وأوضح أن اسرائيل تنظر إلى ملف حقوق الإنسان في مصر على أنها نقطة ضعف مصرية أمام العالم الغربي، مؤكدًا أن من مصلحة اسرائيل أن يظل هذا الملف ضاغطا على العلاقات الأمريكية المصرية، لافتًا إلى أن هناك إرادة مصرية للتغيير فيما يخص ملف حقوق الانسان.

الكلمات المفتاحية

إبراهيم عيسى

أخبار تهمك

عاجل - الإعلان الرسمي يقترب بشأن الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن صفقة مبابي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي ينسحب من صفقة ظاهرة الدوري المصري

منذ ساعتين و 36 دقيقة

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الأهلي يصر على الانتقال لبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

والد نجم الزمالك يفجرها ويكشف تفاصيل توقيع نجله لفريق برتغالي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. تعرف على قائمة صفقات الزمالك الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ يوم

موسيماني يستقر على الجناح الطائر للأهلي في موقعة السوبر

منذ 36 دقيقة

عاجل.. خبر سار لمنتخب مصر بشأن صلاح والنني قبل مواجهتي ليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

رسمياً.. الأهلي يضم عنصر جديد للجهاز الفني

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على تطورات مفاوضات الزمالك لحسم كبرى صفقاته

منذ ساعتين و 5 دقيقة

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

عصام شيحة: "احتيال" فيلم احترافي يرد على أكاذيب الإخوان في ملف حقوق الإنسان

مفاجأة.. عناصر إخوانية إرهابية تدير منظمة هيومن رايتس ووتش

إبراهيم عيسى: كل أرقام الصحفيين والشبكات الشهيرة الامريكية موجودة لدى الإخوان

إبراهيم عيسى: كل أرقام الصحفيين والشبكات الشهيرة الامريكية موجودة لدى الاخوان

إبراهيم عيسى: الدولة ليست ضد الدين.. والإخوان داخل هيكل وزارة التعليم

ابراهيم عيسى: السادات سلمنا للإسلاميين ولكن له مواقف مستنيرة لدعم المرأة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:33 م

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

موسيماني يستقر على الجناح الطائر للأهلي في موقعة السوبر

10:29 م

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

06:00 ص

والد نجم الزمالك يفجرها ويكشف تفاصيل توقيع نجله لفريق برتغالي

09:28 م

الأهلي ينسحب من صفقة ظاهرة الدوري المصري

08:29 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements