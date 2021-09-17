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بعد واقعة "فتاة المول".. محمود سعد: الانتحار ليس كله عدم إيمان

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 09:43 م
محمود سعد
محمود سعد
هدى عبدالرازق
عقب الإعلامي محمود سعد، على واقعة انتحار فتاة في أحد المولات الشهيرة، والمعروفة إعلاميا بـ "فتاة المول"، قائلا: "كانت واخدة قرار حاسم بالانتحار".

وشدد "سعد"، خلال برنامج "باب الخلق" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، على ضرورة تحري الدقة فيما ينشر عن الواقعة، حيث أن الأمر متعلق بأسرة وفتاة، لافتا إلى أنه لا يمكن الحكم أن الأسرة قصرت في حق الفتاة، متسائلا: "هل ننتبه بصورة جيدة لأبنائنا".

وأضاف أن الانتحار ليس كله عدم إيمان، أو تعدي على قدرة الله، ولكن هناك أسباب كثيرة للانتحار ومنها أن المنتحر قبل الانتحار لا يفكر أنه يتعدى على قدرة الله، وإنما "عايز يخلص ويرتاح"، معلقا: "نرجو يكون في حنية في التعامل مع الأمر وكلنا معرضون له".

الكلمات المفتاحية

محمود سعد فتاة المول الانتحار

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